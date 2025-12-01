Expo Fest Cajeme 2025 ofreció un programa artístico variado y espacios comerciales que atrajeron a familias y visitantes de municipios vecinos, fortaleciendo la tradición ferial en Sonora.

La alegría, la música y la tradición marcaron la edición especial de Expo Fest Cajeme 2025, que concluyó este 30 de noviembre tras varias semanas de actividad en la explanada del Estadio Tomás Oroz Gaytán.

Familias cajemenses y visitantes de municipios vecinos llenaron las instalaciones desde los primeros días, cumpliendo las expectativas del patronato.

De acuerdo con los organizadores, la feria proyectó una asistencia superior a 60 mil visitantes. Solo en los primeros tres días se registró una afluencia de alrededor de 23 mil personas, cifra que reflejó un inicio sólido pese a los retos logísticos.

Las noches de feria ofrecieron un programa artístico variado con presentaciones en el Auditorio de las Estrellas y el Teatro del Pueblo. Al escenario subieron talentos nacionales y locales como Yahir, Matisse, Los Yonic’s, Tropicalísimo Apache e Ingrid Contreras, quienes animaron al público con música para cantar y bailar.

Además del espectáculo musical, los asistentes recorrieron un pabellón comercial con más de 200 espacios, zonas gastronómicas con platillos tradicionales, áreas culturales, exposición ganadera, juegos mecánicos y opciones de entretenimiento familiar que atrajeron a públicos de todas las edades.

La clausura reunió a miles de personas formadas para ingresar, lo que generó largas filas y un ambiente de entusiasmo colectivo. Con ello se cerró una edición especial que buscó revitalizar la tradición ferial en Cajeme, promover el turismo regional y fortalecer la economía local.

Mientras el público se despide de esta edición, el patronato adelantó que ya trabaja en la planeación de lo que podría convertirse en una nueva tradición anual en el sur de Sonora.