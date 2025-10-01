Tras seis años, la Expo Encuentro de Negocios regresa a Hermosillo el 5 y 6 de noviembre en Expo Forum. El evento reunirá a sectores como el automotriz, minero y de servicios con stands, paneles y encuentros B2B.

Tras seis años sin llevarse a cabo, la Expo Encuentro de Negocios regresará a Hermosillo los días 5 y 6 de noviembre en el Salón Beneto de Expo Forum. El evento reunirá a sectores como el automotriz, manufacturero, minero y de servicios, con la participación de empresas locales y de otros estados.

Juan Álvaro Corral Aguirre, dirigente de Canacintra Hermosillo, explicó en entrevista con Expreso 24/7 que la expo incluirá stands, exhibición de maquinaria, conferencias, paneles empresariales y el tradicional encuentro de negocios B2B, en el que proveedores de distintos sectores buscan conectar con grandes compañías.

“El objetivo es generar conexiones que impulsen la productividad regional. Vienen proveedores del sector industrial, turístico, automotriz y minero, interesados en establecer vínculos con empresas tractoras”, comentó Corral.

Stands agotados y libro de Mujeres Industriales

El dirigente señaló que todos los espacios fijos ya fueron vendidos, aunque aún se ofrecen algunos módulos móviles más pequeños. La expo también será escenario de la presentación de un libro elaborado por la Coordinación de Mujeres Industriales de Canacintra y de la entrega del galardón a la “Industrial del Año”.

Entrada gratuita

La entrada al público será gratuita. “Queremos que participen empresarios grandes, medianos y pequeños, así como público interesado en conocer la oferta productiva de la región”, apuntó Corral.

El encuentro se da en un contexto de incertidumbre económica y renegociaciones comerciales, lo que, según el dirigente, refuerza la importancia de abrir espacios para fortalecer al sector empresarial en Sonora.