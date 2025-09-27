La alcaldesa Karla Córdova González, informó que se realizó una visita al Mirador Escénico de San Carlos, en coordinación con la unidad local de Protección Civil para evaluar afectaciones tras la caída del barandal.

Autoridades de Guaymas realizaron una inspección por San Carlos y Fraccionamiento Niza, sectores que resultaron más afectados por las intensas lluvias registradas en la ciudad durante este sábado.

La alcaldesa Karla Córdova González, informó que se realizó una visita al Mirador Escénico de San Carlos, en coordinación con la unidad local de Protección Civil para evaluar afectaciones tras la caída del barandal; el espacio fue delimitado para prevenir algún incidente con la llegada de visitantes.

"Estamos haciendo una evaluación de daños por esta lluvia ya sabemos que en Guaymas siempre llueve de manera atípica, no llovió en toda la ciudad pero en San Carlos, llovió mucho. Venimos del Mirador escénico se cayó el cerco y hay un socavón entonces lo dejamos cerrado el Mirador y en el bulevar Tetakawi (se acumuló) mucha agua" , expresó

Comentó que la supervisión continuó en el Fraccionamiento Niza, ubicado al norte de la ciudad, que resultó con afectaciones considerables con pérdida total en cuatro domicilios derivado de la intensa lluvia que en pocos minutos logró derribar una barda que protegía por la parte posterior de las viviendas causando afectaciones.

Agregó que la intensa bajada del agua del cerro que se encuentra cerca de la zona también causó afectaciones en calles del fraccionamiento y daños en postes caídos de telefonía, situaciones que serán atendidas para restablecer el funcionamiento del fraccionamiento.

Por otro lado, las familias afectadas serán atendidas, se cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado ante los efectos por la tormenta, finalizó.