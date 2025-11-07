No se registraron heridos; autoridades de Protección Civil y CFE atendieron el incidente

Los estudiantes y personal docente del Centro de Atención Múltiple (CAM) 1, ubicado en la Colonia El Rastro de Nogales, fueron evacuados la mañana del viernes debido a un desperfecto en un transformador, informó el Comisario en Jefe Samuel Humberto Mendoza.

La Directora del plantel, Cleopatra Guadalupe Aragón Franco, explicó que alrededor de las 10:00 horas, se escuchó un tronido y se apagaron las luces de todos los salones, lo que provocó la activación del protocolo de seguridad para evacuar a los estudiantes y personal docente.

Según la Directora, un total de 27 alumnos, 11 docentes y 4 visitas se encontraban en el plantel en ese momento, y fueron trasladados al punto de reunión designado en la cancha grande detrás de las aulas. El personal de emergencia, incluyendo Bomberos y Protección Civil, fue llamado al lugar para atender la situación.

El transformador se encuentra dentro de las instalaciones educativas y se reporta que solo se bajaron las cuchillas del transformador, lo que provocó la interrupción del servicio eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra en el lugar para retirar el transformador y asegurar la situación.

La Secretaría de Educación se hará cargo de reparar el transformador y restaurar el servicio eléctrico en el plantel, que alberga a un total de 111 alumnos y 32 docentes. Afortunadamente, no se reportan heridos ni daños mayores en las instalaciones, refirió el jefe policíaco Samuel Humberto Mendoza.