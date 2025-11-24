El gobierno de Estados Unidos comenzará a registrar fotografía y otros datos biométricos a extranjeros, incluidos residentes legales permanentes, en puertos de entrada y salida, según el Registro Federal.

El consultor en temas migratorios, Ricardo Domínguez, confirmó la publicación de la 'regla final' en el Registro Federal de los Estados Unidos, detallando que este sistema de recolección de datos biométricos no se limitará únicamente a los cruces terrestres, como se podría pensar, sino que busca una implementación generalizada.

Se estima que este sistema integral se implementará por completo en todos los aeropuertos y puertos marítimos comerciales del país, tanto a la entrada como para la salida, en un plazo estimado de tres a cinco años.

Domínguez explicó que las agencias de hipótesis fronterizas trabajarán paralelamente para determinar la mejor opción técnica para implementar el sistema a nivel nacional en puertos peatonales y cruces por auto.

Aunque ya existen programas piloto en algunos puertos peatonales, como en Civilex —que conecta el aeropuerto de Tijuana con San Diego— donde se toman fotografías, este nuevo esquema representa un sistema integral completamente del gobierno.

La nueva regla se aplica a todo extranjero, incluyendo a los residentes legales permanentes, quienes también son considerados extranjeros bajo la ley de EU. Los únicos que no serán objeto de este registro son los ciudadanos de Estados Unidos.

El gobierno estadounidense justifica la implementación de este programa por varias razones:

Combatir el terrorismo Detectar el uso de documentos fraudulentos Identificar personas que exceden el tiempo permitido por su visa I-94 Detectar personas que entraron ilegalmente y están saliendo por los puertos de entrada

El consultor en temas migratorios, Ricardo Domínguez, recordó que la implementación será gradual y no estará presente inmediatamente en todos los puertos de entrada terrestres, como los de Nogales, aunque hay que estar atentos a si temporalmente se implementan escáneres o mecanismos alternativos.

Programas piloto

Domínguez recordó que desde hace tiempo, en programas piloto en garitas como la de Mariposa, se han probado carriles donde se toman datos biométricos desde el auto sin necesidad de que el pasajero se baje, lo que confirma que la tecnología existe para implementar este sistema de manera más ágil en los cruces vehiculares.

Finalmente, el experto llamó a la gente que planea ingresar o salir de EU a partir del 26 de diciembre a estar preparada, pues aunque la implementación no sea tan ágil al inicio, se debe tener conciencia de que el proceso podría tardar un poco más en los puertos de entrada y salida.