Tadeo Ramírez Valenzuela, originario de Etchojoa, fue atendido por Bomberos y DIF; hoy recibe cuidado y reintegración social

Todo inició por reportes que la ciudadanía realizaba para ayudar a Tadeo, joven que se encontraba en situaciones precarias.

Tadeo Ramírez Valenzuela, originario de la colonia Alborada en el Municipio de Etchojoa, logró salir de esta situación gracias al equipo de Bomberos de la comunidad y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El comandante de Bomberos, Reinaldo Amarillas Meza y su agrupación acudieron al lugar para trasladarlo al Hospital General de Bienestar en Navojoa donde le brindaron atención médica. Tras hidratarlo y realizarle estudios, que marcaron como diagnóstico que el joven padecía de anemia y un cuadro de depresión crónica.

Al ser hospitalizado por una semana, el grupo médico determinó su ingreso al Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte en Hermosillo, en el que permaneció un mes con todos los gastos cubiertos por parte del Ayuntamiento.

¿Cómo sigue Tadeo?

Actualmente, Tadeo se encuentra en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Etchojoa, ahí recibe atención médica y alimento, además se integra a labores de limpieza y servicio social.

La presidenta del Sistema DIF Municipal, Karla Minú Cano Arce, señaló que el apoyo otorgado refleja la esencia de la institución, donde se trabaja por las personas más vulnerables, siendo la historia de Tadeo una muestra de ello.