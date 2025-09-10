Dos alumnos del Conalep en Nogales fueron detenidos tras agredir a un agente de Tránsito Municipal durante un altercado con un taxista. El policía resultó con fractura en el tabique nasal. Los menores quedaron bajo custodia tutelar mientras continúa la investigación.

Dos estudiantes del Conalep Nogales fueron detenidos tras participar en una agresión contra un agente de Tránsito Municipal, quien resultó lesionado con fractura en el tabique nasal.

De acuerdo con la Policía Municipal, el hecho ocurrió frente a las instalaciones del Conalep cuando un oficial atendía una infracción contra un taxista. En ese momento, los estudiantes intervinieron de forma violenta, generando una trifulca que fue grabada por testigos y difundida en redes sociales.

Los videos muestran a un estudiante forcejeando con el agente en el suelo, hasta que fueron separados.

Más detenidos

Además de los dos alumnos, el taxista y dos adultos más fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades. Debido a que los estudiantes son menores de edad, quedaron bajo custodia de las instancias tutelares para garantizar sus derechos.

El taxista también enfrenta cargos por agredir al oficial.

La difusión del caso generó debate entre usuarios: algunos reprobaron la intervención de los jóvenes, mientras que otros señalaron un posible uso excesivo de la fuerza por parte de los policías.

El subcomisario Samuel Humberto Mendoza precisó que el altercado inició como un asunto de tránsito, pero escaló cuando los estudiantes intervinieron con agresiones físicas.

Las autoridades locales evalúan las sanciones correspondientes. La lesión sufrida por el agente podría agravar las responsabilidades legales de los involucrados.



