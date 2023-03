Estudiantes de la Técnica 70 agreden a hombre en una riña

Los hechos ocurrieron en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón.

Un hombre fue agredido con piedras y palabras altisonantes, luego de que intentó impedir una riña entre dos adolescentes mujeres que estudian en la secundaria Técnica 70, hechos que quedaron evidenciados en videos publicados en redes sociales.

El cajemense que resultó agredido se llama Julio Chirino, señor que se encontraba a unos metros de la secundaria pública que se ubica en la colonia Cajeme, al nororiente de Ciudad Obregón.

Según la versión del señor, el pasado jueves se percató que a unos metros del plantel educativo se estaban peleando dos mujeres mientras eran rodeadas por decenas de estudiantes que festejaban dicha conducta antisocial.

“ Yo estaba en casa de un amigo esperando algo del trabajo cuando veo que muchos jóvenes se juntan y se empiezan a pelear dos niñas, cuando yo veo que están haciendo eso voy a decirles que no lo hagan, una de las menores me aventó una piedra en la espalda, los vecinos le decían que se calmara y no entendía ”, expresó.

Comentó que después de la primera agresión, otra menor empezó a gritarle palabras altisonantes y le exigió que no se metiera en el conflicto entre las estudiantes, posteriormente las agresiones subieron más de tono y le lanzaron otra piedra de gran tamaño al señor, por lo que él respondió de la misma manera sin causarle alguna lesión a la joven.

“ Estas niñas me gritaban palabras altisonantes y me decían que no me metiera, yo les decía que me metía porque ellos no podían hacer eso, muchos me dijeron no debí de haberme metido, pero ese es el problema, por no intervenir y preocuparnos es lo que está pasando, esas dos niñas ahorita se pelearon, luego se pueden matar. Esa niña si hubiera traído un machete, un cuchillo o pistola me mata, no tiene ni 18 años y me tiró piedras a mí y a mi carro, ¿qué clase de papás tiene? ”, lamentó el cajemense.

Agregó que estos hechos fueron reportados a la Dirección de la Técnica 70, además de que se le llamó a Seguridad Pública Municipal para que intervengan en estas conductas antisociales.