En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Martha Raquel Pérez Reynosa, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora (Unison), compartió su testimonio sobre los desafíos que enfrenta como persona de talla baja en un entorno social y educativo que aún carece de plena accesibilidad.

Durante una entrevista para el espacio Actitud Inclusiva de Expreso 24/7, la futura abogada relató cómo la infraestructura universitaria representa una barrera diaria. Específicamente, señaló que el edificio de la Facultad de Derecho presenta dificultades significativas para su movilidad debido a la altura de los escalones y las largas distancias entre aulas.

“Para subir a los pisos de las siguientes clases, los escalones son muy altos y requiero hacer un esfuerzo doble, exigiéndole a mis piernas. Me lastimo las caderas también”, explicó la estudiante. Además, denunció que el elevador destinado a personas con discapacidad se encuentra fuera de servicio, lo que agrava la situación y limita su autonomía dentro del campus.

Excelencia académica

A pesar de los obstáculos físicos, Martha Raquel se ha destacado como una alumna de excelencia académica. Su decisión de estudiar Derecho surgió de una motivación personal por defender sus propios derechos y los de la comunidad con discapacidad, al percatarse de las desventajas sistémicas que enfrentan.

La estudiante aprovechó el espacio para visibilizar una forma de discriminación sutil pero constante: el trato infantilizante. Expresó su molestia ante actitudes de personas que, al ver su estatura, asumen que es una niña o adolescente, llegando incluso a acariciarle la cabeza. “No dimensionan que ya soy una persona adulta”, enfatizó, exigiendo el respeto y la dignidad que corresponde a su edad y etapa profesional.

Mensaje de empoderamiento

Martha Raquel lanzó un mensaje contundente a la sociedad: las personas de talla baja son independientes y capaces de realizar sus actividades cotidianas. Si bien reconoció que en ocasiones requieren apoyo, pidió que este se brinde solo cuando sea solicitado, sin subestimar sus capacidades.

Su historia se suma a los esfuerzos por visibilizar la discapacidad no como una limitante individual, sino como el resultado de las barreras que impone el entorno. En Sonora, se han logrado avances recientes como la implementación de la Alerta Azul y programas de apoyo federal, pero el testimonio de Martha evidencia que la accesibilidad universal en las instituciones educativas sigue siendo una asignatura pendiente.