El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael Acuña Griego, advierte que el alto costo de implementación del nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles impide su entrada en vigor.

La entrada en vigor del Código Federal de Procedimientos Civiles enfrentará un retraso significativo debido a su elevado costo de implementación, advirtió el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael Acuña Griego, al señalar que las entidades no cuentan con los recursos necesarios para financiar la transformación que exige este nuevo marco legal.

“En el Código de Procedimientos Civiles aprobado se señala que los recursos para que se instale ese nuevo código van a ser aportados en materia federal por el Congreso de la Unión y en materia local por el Congreso Estatal, estamos hablando de alrededor de 3 mil millones de pesos” , expresó.

Señaló que la implementación de este Código requiere adquirir nueva tecnología, construir infraestructura y capacitar a jueces en materia de juicios orales, por lo que se pidió aplazar su entrada en vigor.

En la última reunión con la Confederación Nacional de Tribunales (Conatrib) se planteó la necesidad de posponer la entrada en vigor del nuevo código, idealmente hasta 2030, debido a que ninguno de los estados cuenta con los recursos necesarios para implementarlo.

Se acordó en Conatrib formalizar la solicitud de aplazamiento, la cual será revisada nuevamente durante la reunión programada para el próximo 28 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez. Además, se prevé que en este encuentro las y los representantes de los tribunales estatales presenten un diagnóstico actualizado sobre los recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura que requieren para operar el nuevo código de manera adecuada.