Detectan venta clandestina de pirotecnia en Cajeme

Pese a que está prohibido el uso y venta de pirotecnia en el municipio de Cajeme, autoridades municipales han detectado la venta clandestina de estos productos en redes sociales y se han realizado decomisos de 600 piezas en dos tiendas de la ciudad, señaló el coordinador de Protección Civil.

Francisco Mendoza Calderón explicó que, la venta prohibida se ha detectado gracias a que los ciudadanos lo han denunciado al número de emergencias 911, sin embargo, no se han aplicado sanciones económicas y sólo se ha asegurado el producto para ponerlo a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el caso de la venta que se ha detectado en Facebook, dijo que es algo que se está analizando, pero hizo un llamado a las personas a no comprarla, ya que esto representa un riesgo para los menores y están incumpliendo con una indicación de la autoridad.

“Es importante que los adultos no compren cosas peligrosas, porque si le dan dinero a los niños van y compran en lugares que no están regulados, no saben lo que pueden comprar, hay pirotecnia que explota conque le caiga el viento o con la humedad por los productos que se utilizan”, detalló.

Agregó que están buscando los lugares donde se pueden tener almacenados estos productos, pues en caso de detectar que haya más de 9 kilos acumulados será considerado como un delito federal, donde la Fiscalía General de la República tendría que intervenir.

HAY OPERATIVOS, ASEGURA ALCALDE

Pese a que en redes sociales ciudadanos han denunciado que en las diversas colonias del municipio se escucha que se está tronando la pirotecnia, el alcalde Javier Lamarque Cano aseguró que existe la vigilancia adecuada con el apoyo de Seguridad Pública y Protección Civil.

“En el caso particular de la pirotecnia se tiene la vigilancia adecuada para cumplir con la norma de prohibición de uso de pirotecnia, seguramente puede haber algunos casos porque hay quienes a pesar de la prohibición sigue utilizando este tipo de productos, pero si se les sorprende van a ser sancionados”, comentó.

Aun así, aseguró que en este mes de diciembre ha disminuido la presencia de pirotecnia en el municipio, por lo que consideró que las acciones de la administración municipal han dado resultados favorables.