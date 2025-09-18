El secretario de Educación, Froylán Gámez, confirmó que los planteles en el sur de Sonora retomaron actividades sin contratiempos. Se repondrán 400 uniformes escolares y comenzó una campaña de vacunación contra el VPH en coordinación con la Secretaría de Salud.

Las escuelas en el sur de Sonora retomaron clases con normalidad después de las lluvias recientes, informó el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa.

El funcionario señaló que no hubo afectaciones en la infraestructura educativa de municipios como Navojoa y Álamos, y que además se trabaja en la reposición de uniformes escolares dañados.

En total, se entregarán 400 piezas, divididas en dos lotes de 200, de acuerdo con los censos realizados en los planteles.

En coordinación con la Secretaría de Salud de Sonora, inició una campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) dirigida a estudiantes de secundaria.

El secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, explicó que la aplicación contempla a niñas y niños de quinto grado de primaria, a menores de 11 años no escolarizados, así como a adolescentes de 12 a 16 años.

“La prevención es clave para evitar la enfermedad y sus secuelas. Esta vacuna protege contra el VPH y contribuye a reducir riesgos de cáncer cervicouterino”, indicó Alomía.

La SEC también anunció pláticas de “escuela para padres”, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, enfocadas en la prevención de adicciones y en el fortalecimiento de valores familiares.

“Siempre tenemos coordinación plena derivada de cualquier contingencia de salud. Favorecemos el resguardo de niñas y niños, manteniendo un monitoreo constante”, enfatizó Gámez.



