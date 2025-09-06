Froylán Gámez Gamboa señaló que, de no se presentan eventualidades adicionales, las clases se reanudarán en todos los niveles educativos el próximo lunes 8 de septiembre.

El secretario de Educación de Sonora, Froylán Gámez Gamboa, informó que los planteles escolares de la entidad no sufrieron daños significativos a causa del huracán Lorena.

Detalló que, en el sur del estado, algunos planteles escolares fueron habilitados como albergues temporales para brindar refugio a la población afectada por el paso del huracán.

“La infraestructura no ha sufrido daños, las inundaciones han sido en el exterior principalmente las escuelas se habilitaron como albergues por si se requería hacer uso de ellas tanto en Huatabampo como en Navojoa” , expresó.

Señaló que, hasta el momento, únicamente se han registrado reportes de inundaciones en el exterior de los planteles, por lo que las autoridades continúan en la fase de levantamiento y monitoreo para evaluar y cuantificar los posibles daños.

Finalizó que, si no se presentan eventualidades adicionales, las clases se reanudarán en todos los niveles educativos el próximo lunes 8 de septiembre.