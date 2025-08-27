Madres y padres de la primaria Loreto Encinas en Guaymas rechazaron el traslado de sus hijos a la escuela Ignacio Alatorre, plantel que permanecía cerrado y presenta deterioro en su infraestructura.

La comunidad escolar de la primaria Loreto Encinas en Guaymas manifestó su inconformidad tras ser notificada de que el plantel será demolido y los alumnos reubicados en la escuela Ignacio Alatorre, inmueble con más de 100 años de antigüedad que llevaba varios años cerrado.

En entrevista para el noticiero Expreso 24/7, Alejandra Abigail Lugo, madre de familia, señaló que la medida fue comunicada apenas el viernes 22 de agosto en una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y Protección Civil.

"Nos dijeron que la reubicación sería sí o sí en la Ignacio Alatorre, sin tomarnos en cuenta y sin revisar antes las condiciones de esa escuela", denunció.

Plantel en malas condiciones

Tras la reunión, los padres visitaron la escuela receptora y documentaron daños en baños, techos y muros. Afirman que el lugar está más deteriorado que la propia Loreto Encinas, lo que consideran un riesgo para los estudiantes.

“Nos están sacando de Guatemala para llevarnos a Guatepeor”, expresó Lugo, al señalar que en la Loreto Encinas al menos se contaba con infraestructura básica en pie.

Los padres propusieron otras alternativas, como habilitar el edificio del extinto colegio Pacheco mediante renta, utilizar aulas de la escuela Efedora o implementar turnos vespertinos en otros planteles. Sin embargo, aseguran que todas fueron rechazadas por las autoridades.

Autoridades presentes

A la reunión asistieron Omar Muñoz Caravantes, delegado regional de la SEC; personal de Protección Civil estatal y municipal; y un equipo de ingenieros que mostraron fotografías de pruebas realizadas en la Loreto Encinas.

Los padres reprochan que en el caso de la Ignacio Alatorre no se siguió el mismo proceso de verificación, ya que en un solo día emitieron un dictamen de viabilidad.