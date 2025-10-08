Gobierno de Sonora, con respaldo del gobernador Alfonso Durazo, entregó muebles, enseres y despensas a familias

Con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo, este miércoles se realizó la entrega de muebles y enseres domésticos a familias que sufrieron pérdidas totales tras las fuertes lluvias provocadas por la tormenta Lorena.

El apoyo fue entregado a través del centro Estatal para la Concertación Pública y entregado de manera directa a familias afectadas del sector Niza. En el lugar autoridades estatales y municipales visitaron a las viviendas de los afectados para realizar la entrega y brindar atención inmediata.

La alcaldesa, Karla Córdova González destacó que Guaymas cuenta con el apoyo total del gobernador del estado, quién siempre ha estado al pendiente de las necesidades de cada uno de los municipios y especialmente de las familias Guaymenses.

Indicó que a unos días del paso del fenómeno meteorológico ya se distribuyen muebles, además de la entrega de despensas y atención por parte de DIF Sonora, a las familias afectadas.

La entrega de apoyos continuarán en las viviendas que resultaron con pérdidas totales, además de la reparación de un total de once calles que resultaron afectadas por las precipitaciones, los trabajos se encuentran a cargo de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) en el estado.

Con estas acciones se reafirma el compromiso del gobierno del estado de respaldar a las familias guaymenses para retomar sus actividades diarias lo más pronto posible, finalizó.