El mandatario estatal explicó que estas unidades permitirán que el personal médico acerque la atención a la ciudadanía, especialmente a quienes viven en comunidades alejadas.

Con una inversión superior a 162 millones de pesos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, entregó 231 vehículos y ambulancias al programa IMSS-Bienestar, con el propósito de fortalecer los servicios de salud en 10 municipios del estado.

El mandatario estatal explicó que estas unidades permitirán que el personal médico acerque la atención a la ciudadanía, especialmente a quienes viven en comunidades alejadas.

“El día de hoy estemos entregando 231 unidades para que el personal de salud del IMSS-Bienestar pueda llevar los servicios a comunidades que no tienen instalaciones de salud, es decir, estas unidades van a permitir al personal de salud ofrecer servicios a quienes habitan en el Sonora profundo” , dijo.

Durante el evento el mandatario estatal estuvo acompañado de Gabriela Nucamendi Cervantes, coordinadora federal del IMSS-Bienestar en Sonora y José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud.

Por su parte, Gabriela Nucamendi Cervantes, coordinadora estatal de IMSS-Bienestar en Sonora, refrendó el compromiso de la institución para ampliar sus servicios y integral a la población.

Detalló que la flotilla adquirida está compuesta por 71 camionetas 4x4, 57 camionetas 4x2, 54 vans, 39 sedanes y 10 ambulancias, que fortalecerán la capacidad de respuesta en hospitales, clínicas y centros de salud.

Las unidades se distribuirán en los municipios de San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Moctezuma, Ures, Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa y Huatabampo.