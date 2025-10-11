El delegado de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, explicó que el primer pago se realizará durante el bimestre noviembre-diciembre, con un monto de tres mil pesos.

En Sonora, un total de 47 mil mujeres se verán beneficiadas con el programa Pensión Mujeres Bienestar. La entrega de tarjetas ya comenzó y continuará hasta el 9 de noviembre, informó Octavio Almada Palafox, delegado de Bienestar.

“Todas las señoras que se han registrado en el mes de agosto, en el estado de Sonora fueron más de 47 mil señoras va a ser ese periodo donde se les va entregar la tarjeta de la pensión Mujeres Bienestar, un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum”, mencionó.

El funcionario explicó que el primer pago se realizará durante el bimestre noviembre-diciembre, con un monto de tres mil pesos “decirles que a partir del bimestre noviembre - diciembre llegará el primer depósito de tres mil pesos bimestrales” .

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta para evitar fraudes, aclarando que el Banco del Bienestar no otorga préstamos. Recomendó a las personas no compartir información personal ni datos de la tarjeta con desconocidos.

Asimismo, recordó que la tarjeta del Bienestar funciona como tarjeta de débito, permitiendo pagos en cualquier establecimiento, y recomendó conservar el acuse entregado al recibir la tarjeta, ya que en caso de extravío, este documento permite cobrar la pensión.