En el acto de entrega, el podio fue testigo de testimonios de algunos de los estudiantes becados, quienes compartieron cómo estos apoyos harán posible continuar sus estudios y perseguir sus metas académicas y profesionales.

Constellation Brands hizo entrega de 500 apoyos a estudiantes becados como parte de la quinta edición de El Valor de Educar, programa que se ha ido consolidando como una de las acciones sociales más relevantes de la empresa en la región, impulsando a jóvenes a emprender un camino educativo sólido y con mayores oportunidades.

Sus palabras destacaron la importancia de contar con recursos que alivian la carga económica y permiten enfocarse en el aprendizaje, la investigación y el desarrollo de habilidades para el futuro.

El cierre del evento contó con la participación de Ana Karen Ramírez, astronauta analista, quien fungió como ponente y compartió perspectivas sobre ciencia, exploración y la importancia de la curiosidad en la formación de líderes.

La intervención de Ramírez inspiró a los asistentes, subrayando la necesidad de mirar más allá de las paredes de las aulas y soñar con grandes metas que impacten positivamente en la sociedad.

Cinco generaciones apoyando

El Valor de Educar ha beneficiado a siete mil 200 personas en Sonora, alcanzando a través de apoyos directos e indirectos a estudiantes de diversas instituciones.

Las universidades y escuelas que participan en esta edición incluyen Cecytes, Conalep Sonora, Itesca, Itson, ITVY, ULSA, Unison, UTE y UTS.

La empresa posiciona su acción como un motor de transformación educativa, consolidándose como una fuerza clave para formar líderes del futuro en la región.