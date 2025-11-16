El próximo martes ingresará un segundo frente frío, reforzando las condiciones frescas.

¡Adiós al calor! El frente frío que ingresó durante las últimas horas del sábado ya comienza a sentirse en Sonora, dejando un amanecer fresco y condiciones que marcarán el inicio de una semana con temperaturas más bajas de lo habitual.

Para este domingo se espera un incremento en la velocidad del viento, con rachas de 35 a 40 km/h durante la tarde, además de nubosidad media y baja dispersa. Las temperaturas máximas mostrarán un descenso notable y no alcanzarán los 30°C.

En Hermosillo, la mínima será de 19°C, con ambiente ligeramente húmedo.

Segundo frente frío llegará el martes

El próximo martes 18 ingresará un segundo frente frío a Sonora, reforzando las condiciones frescas en todo el estado. Se prevén que las temperaturas máximas caerán hasta a 23°C en la capital, mientras que la mínima se ubicará en 1 7°C, acompañado de cielo nublado y ambiente fresco durante todo el día.

A partir del jueves y durante los días siguientes continuarán llegando nuevos refuerzos de aire frío, lo que podría llevar las temperaturas mínimas a cerca de 10°C, con máximas aproximadas de 22°C. El pronóstico del clima para la próxima semana en Hermosillo advierte que:

El viernes 21 la máxima se mantendrá en 24°C , pero la mínima seguirá baja, en 12°C.

la máxima se mantendrá en , pero la mínima seguirá baja, en 12°C. El sábado 22 se prevé un día aún más fresco, con 19°C de máxima y 13°C de mínima.

se prevé un día aún más fresco, con de máxima y 13°C de mínima. El domingo 23 la máxima subirá ligeramente a 21°C , pero con una mínima de apenas 11°C.

la máxima subirá ligeramente a , pero con una mínima de apenas 11°C. El lunes 24 continuará el ambiente frío, con 22°C de máxima y 11°C de mínima

Las autoridades recomiendan extremar cuidados ante el cambio drástico de temperatura, sobre todo a partir del martes y durante el resto de la semana. Se aconseja mantenerse abrigado en las mañanas y noches, y estar atento a los avisos meteorológicos.