Un enjambre de abejas atacó a decenas de personas en la playa Bahía Delfín de San Carlos, Guaymas. Protección Civil confirmó 19 heridos, dos de ellos trasladados a hospital por reacciones alérgicas.

Un ataque de abejas ocurrido la tarde del domingo 21 de septiembre en la playa Bahía Delfín de San Carlos, Guaymas, dejó como saldo 19 personas lesionadas, informó José Ángel Burruel, director de Protección Civil Municipal.

El reporte ingresó al C5 a las 16:03 horas, movilizando a elementos de Protección Civil, bomberos, Cruz Roja, Policía Municipal y Policía Estatal.

"Se tuvo que evacuar a cerca de 60 personas; 19 fueron atendidas con picaduras y dos trasladadas a hospital por reacciones alérgicas", detalló Burruel en entrevista.

Momentos de crisis y evacuación

De acuerdo con el funcionario, varias personas intentaron refugiarse en sus automóviles, lo que provocó que algunos recibieran más picaduras. Un grupo de 12 bañistas quedó atrapado dentro de un sedán, por lo que bomberos utilizaron agua de extintores para dispersar al enjambre y sacarlos de manera segura.

Otros bañistas se lanzaron al mar para evitar el ataque. Personal de rescate los apoyó para nadar entre 20 y 30 metros hasta un punto de seguridad.

El operativo de evacuación y control de la zona se prolongó por más de tres horas, hasta que el enjambre se disipó al caer la tarde.

Aunque bomberos realizaron un recorrido en el área, no se localizó un panal fijo. Según Protección Civil, el enjambre pudo haberse desplazado desde otra zona y reaccionó tras el paso de un vehículo tipo razor cerca de los arbustos de la playa.

Burruel subrayó que este tipo de ataques son poco frecuentes en zonas de playa, aunque sí se han registrado en áreas rurales de Guaymas.

Recomendaciones de Protección Civil

El director municipal recomendó mantener la calma ante la presencia de un enjambre, tirarse al suelo o refugiarse en el agua en caso de encontrarse cerca de una playa. Recordó que las picaduras múltiples pueden ser graves, especialmente en personas alérgicas.

“Lo más importante es no correr. Varias de las personas lesionadas fueron quienes corrieron hacia sus autos. En estos casos es mejor pecho a tierra o buscar agua para protegerse”, explicó.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona y reiteraron el llamado a la población para reportar cualquier panal en áreas urbanas o recreativas, a fin de que sea retirado por personal especializado.