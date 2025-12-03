El especialista en infectología, Alejandro González Márez, señala un desfasamiento inusual en la temporalidad de virus como la varicela y el sincicial respiratorio, derivado de la postpandemia, mientras exhorta a la población a vacunarse y evitar el uso de vapeadores que causan neumonías severas.

El doctor Alejandro González Márez, especialista en infectología, analizó en entrevista para el noticiero Expreso 24/7 el panorama epidemiológico actual en Sonora frente a la temporada invernal.

El experto destacó un fenómeno particular: el desfasamiento en la temporalidad de diversas infecciones tras la pandemia de COVID-19.

González Márez explicó que enfermedades tradicionalmente estacionales han modificado sus patrones de aparición. Un ejemplo claro es la varicela, padecimiento asociado históricamente a la primavera, que ahora registra brotes significativos durante las últimas semanas del otoño. Asimismo, virus como el sincicial respiratorio (VSR) y los bocavirus, típicos del invierno, presentaron incidencia inusual durante el verano pasado.

A pesar de estas anomalías temporales, el especialista confirmó que la temporada de finales de otoño e invierno mantiene su tendencia habitual de incremento en enfermedades respiratorias. El aire frío y seco afecta las mucosas, disminuyendo las barreras naturales de defensa. Esto, sumado a la concentración de personas en espacios cerrados por las bajas temperaturas, potencia las cadenas de contagio de padecimientos que van desde el catarro común hasta la neumonía.

Vacunación eficaz

El infectólogo subrayó la importancia y seguridad de las vacunas disponibles en la actualidad. Desmitificó la creencia de que la vacuna contra la influenza provoca la enfermedad, asegurando que los biológicos modernos poseen una tecnología superior con menos efectos secundarios.

Recomendó esquemas específicos de inmunización:

Neumococo : Obligatoria para niños menores de dos años, adultos mayores de 60 años y personas con factores de riesgo (fumadores, asmáticos).

: Obligatoria para niños menores de dos años, adultos mayores de 60 años y personas con factores de riesgo (fumadores, asmáticos). COVID-19 : La vacuna actualizada disponible en el sector salud se recomienda especialmente para grupos vulnerables, aunque la variante ómicron (predominante desde 2022) genera cuadros menos graves que sus predecesoras.

: La vacuna actualizada disponible en el sector salud se recomienda especialmente para grupos vulnerables, aunque la variante ómicron (predominante desde 2022) genera cuadros menos graves que sus predecesoras. Virus Sincicial Respiratorio (VSR): Existe una vacuna nueva que llegó al sector privado, aunque se encuentra agotada temporalmente. Este virus es la principal causa de hospitalización por bronquiolitis en menores de dos años.

Medidas preventivas

Más allá de la vacunación, González Márez enfatizó que las acciones individuales son la barrera más efectiva. Recomendó el uso de cubrebocas tricapa en espacios cerrados o ante síntomas de enfermedad, el lavado frecuente de manos y la práctica del estornudo de etiqueta.

Un punto crucial mencionado fue la hidratación. En temporada de frío, la sensación de sed disminuye, lo que puede llevar a una deshidratación inadvertida. El médico aconsejó beber al menos dos litros de agua simple al día, evitando sustituirla con café o tés con cafeína, ya que estos actúan como diuréticos.

Peligro del vapeo

Sobre la tuberculosis, el especialista aclaró que es una enfermedad atemporal que requiere contacto estrecho para el contagio. Sin embargo, alertó sobre los síntomas de alarma: pérdida de peso inexplicable, fiebre nocturna y tos persistente por más de tres semanas.

Finalmente, lanzó una advertencia severa sobre el uso de vapeadores. Desmintió que emitan solo "vapor de agua" y explicó que las esencias oleosas que contienen provocan neumonías lipoídicas. La acumulación de microcantidades de aceite en los pulmones genera inflamación y secuelas graves a largo plazo, por lo que su uso está totalmente desaconsejado.