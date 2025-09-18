La Cámara Nacional de Comercio en Guaymas realizará el congreso “Encuentro de Mujeres 2025”, con la participación de empresarias nacionales e internacionales que compartirán experiencias de emprendimiento.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) anunció la realización del congreso “El Encuentro de Mujeres 2025” en Guaymas, con la participación de ponentes nacionales e internacionales que compartirán experiencias sobre la creación y desarrollo de empresas.

El presidente del organismo, Julio Saldate Ortegón, explicó que el evento busca reunir a mujeres empresarias y emprendedoras de distintos municipios de Sonora, para ofrecer un espacio de aprendizaje y de intercambio de ideas en torno al emprendimiento.

Oportunidades para emprender

“Vemos que las mujeres están buscando áreas de oportunidad, ya que muchas veces es difícil desarrollarse solas en ciertos sectores laborales. Ellas buscan alternativas para iniciar proyectos y construir negocios propios”, señaló Saldate Ortegón.

De acuerdo con el dirigente, actualmente no existen suficientes foros que brinden información y herramientas prácticas para el crecimiento de negocios en la región. Por ello, el congreso pretende convertirse en una plataforma de desarrollo integral para las participantes.

El líder empresarial subrayó que la Canaco también trabaja en coordinación con sus representaciones en Empalme y San Carlos, con el fin de fortalecer tanto a emprendedores como a negocios ya establecidos.

“El objetivo es dar mayor movimiento a la economía local y aportar al fortalecimiento del sector comercial en la región”, puntualizó.



