Elsa Coria Galindo, directora del Centro de Rehabilitación Rescate de Fauna Silvestre A.C. dijo que de los nidos que llevan contabilizados en uno ya eclosionaron los huevos y las tortugas fueron liberadas por alumnos del campamento de verano

En lo que va del mes de junio y agosto han contabilizado 6 nidos de tortugas golfina (Lepidochelys Olivacea) en las playas de Guaymas y San Carlos.

Las tortugas marinas continúan arribando a las playas de Guaymas y San Carlos para desovar y la temporada de anidación concluirá el mes de diciembre, informó Elsa Coria Galindo, directora del Centro de Rehabilitación Rescate de Fauna Silvestre A.C.

La experta dijo que hace unos días arribó un ejemplar de la tortuga golfina (Lepidochelys Olivacea) en playa Miramar y luego de desovar, el nido fue protegido por personal del centro de rescate para mantener vigilancia y cuidados hasta la eclosión.

La temporada de desove inició este año desde el pasado mes de junio con la llegada de las primeras tortugas golfinas, en el que el primer nido de tortugas fue localizado en playa San Francisco en San Carlos y que en playa Miramar han arribado tres tortugas durante la temporada.

Agregó que un nido llegó a su tiempo de madurez, es decir que lograron eclosionar y las tortuguitas ya fueron liberadas en el mar por alumnos del campamento de verano, quienes tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia única de observar el momento.

Elsa Coria Galindo exhortó a los visitantes de las playas en Guaymas y San Carlos, a respetar las zonas de anidación con acciones como evitar luces brillantes durante la noche y el uso de vehículo al interior de las playas.











