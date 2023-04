Sonora contabiliza 9 casos de dengue

En lo que va del año se han notificado106 casos sospechosos de dengue, de los cuales sólo nueve se confirmaron.

Hasta el 22 de abril, en Sonora se han registrado nueve casos de dengue, sin embargo, especialistas advierten que la cifra podría aumentar si no se realiza una campaña de prevención durante la temporada de lluvias, ya que es la época en la que más se reproduce el mosco transmisor de la enfermedad.

De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud en Sonora, en lo que va del año se han notificado 106 casos sospechosos de dengue, de los cuales sólo nueve se confirmaron, lo que coloca a la entidad en el número 17 a nivel nacional.

El alergólogo Alberto Monteverde Maldonado, reiteró que la reproducción del mosco transmisor del dengue, en su temporada fuerte, está relacionada con la temporada de lluvias porque para poder reproducirse requiere de agua.

“Como no ha llovido, solamente en aquellos lugares donde se almacena el agua y no se tapa es donde o no se le aplica algún cloro o algo que pueda hacer que el mosco no pueda depositar ahí los huevecillos y empezar reproducir, mientras no ocurra esto en grandes cantidades no vamos a ver mucho dengue” , señaló.

Recordó que cuando se lleva a cabo el proceso de abatización, el producto evita la oclusión de los huevos que depositan los zancudos en el agua, ya que los mata y eso evita la reproducción del insecto.

Indicó que la clave para evitar casos de dengue es el descacharre, retirar llantas, recipientes donde se almacena el agua, y prevenir que el mosco pueda depositar los huevecillos y se reproduzca.