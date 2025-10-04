El Juez de Control tomó en cuenta la presentación voluntaria del imputado, el pago de gastos hospitalarios y funerario a la familia del joven, así como la voluntad manifiesta de la madre de la víctima para que el proceso continuara en libertad, al tratarse de un accidente.

El agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) involucrado en el accidente de tránsito ocurrido el domingo en San Carlos que dejó como saldo a un joven de 28 años muerto, llevará su proceso en libertad, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes).

El Juez de Control tomó en cuenta la presentación voluntaria del imputado, el pago de gastos hospitalarios y funerario a la familia del joven, así como la voluntad manifiesta de la madre de la víctima para que el proceso continuara en libertad, al tratarse de un accidente.

Con base en lo anterior, el Juez vinculó a proceso a Luis Alejandro ‘N’, de 48 años, por su probable responsabilidad en el delito culposo de tránsito, imponiéndole medidas cautelares diversas a la prisión preventiva.

La autoridad jurisdiccional otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, durante el cual deberá comparecer cada 15 días ante los tribunales, no salir del estado de Sonora, presentar una garantía económica, no acercarse a las víctimas o testigos y permanecer suspendido de sus labores en la AMIC.

Finalmente, Luis Alejandro ‘N’ continuará bajo estas medidas cautelares hasta la conclusión de su proceso.