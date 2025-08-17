‘Missing in Arizona’ o ‘Desaparecidos en Arizona’ es el nombre del evento con el que buscan tomar muestras de ADN a familiares directos de personas desaparecidas para comparar con el de cuerpos no identificados, dijo el líder de la brigada especial Capellanes del Desierto en Tucson, Oscar Andrade

El próximo 18 de octubre la Universidad Estatal de Arizona (ASU), campus Oeste del Valle en Glendale, será sede del evento ‘Missing in Arizona’ o ‘Desaparecidos en Arizona’ con el que buscan tomar muestras de ADN a familiares directos de personas desaparecidas, informó el líder de la brigada especial Capellanes del Desierto en Tucson Arizona, Oscar Andrade.

La finalidad de dicha acción es comparar con cuerpos no identificados en morgues de Arizona, "muchos de ellos migrantes que intentaban cruzar hacía Estados Unidos" explicó Oscar Andrade.

En el condado de Pima, hay más de 2 mil cuerpos sin identificar en el médico forense. Desde 1990, se han encontrado restos de 4 mil 384 personas en el desierto de Sonora-Arizona.

Cada muestra de ADN es una semilla de esperanza para muchas familias que buscan respuestas. El evento es una oportunidad para reportar personas desaparecidas y obtener ayuda de grupos de búsqueda y autoridades presentes Oscar Andrade

líder de la organización Capellanes del Desierto en Tucson Arizona

Por su lado, Suzi Dodt, supervisora de investigaciones de la Oficina del Médico forense del condado de Pinal, destacó que en Arizona el análisis de ADN es fundamental para identificar a personas fallecidas, ya que características como tatuajes o cicatrices pueden desaparecer debido al calor.









Sobre el evento

La fecha: 18 de octubre

Horario: 10 a.m. a 16:00 p.m.

Lugar: Universidad Estatal de Arizona (ASU), campus Oeste del Valle, 4701 W. Thunderbird Rd., Glendale, Arizona.

Participantes: pueden ir familiares directos de personas desaparecidas (papá, mamá, hijos o hermanos).

Documentos recomendados: fotografías, registros médicos, registros dentales y huellas dactilares de los desaparecidos.











