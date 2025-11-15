La madrugada de este sábado, Alexander estuvo a punto de ser atacado por un hombre con un arma blanca.

La madrugada del 15 de noviembre, una mujer evitó una tragedia en la terminal de camiones foráneos Tufesa de Nogales, Sonora. Un hombre de 26 años, identificado como Alexander, fue atacado con una navaja por un sujeto conocido como Sergio, pero gracias a la intervención de una empleada de la empresa, el agresor no logró su objetivo y huyó del lugar.

La valiente mujer, cuya identidad no ha sido revelada, se encontraba en el lugar de los hechos y logró empujar al agresor, impidiendo que lograra lesionar a Alexander. La rápida acción de la mujer evitó que la situación se tornara más grave y permitió que Alexander saliera ileso del incidente.

Los agentes de la Policía Municipal de Nogales se presentaron en el lugar de los hechos y tomaron declaración a Alexander, quien proporcionó detalles sobre el incidente. La policía está investigando el caso y busca dar con el paradero del agresor.

La Policía Municipal de Nogales ha reiterado su compromiso con la seguridad de la comunidad y ha asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para dar con el paradero del agresor y llevarlo ante la justicia.