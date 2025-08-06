Edgar Edel Gutierrez Flores, subcomandante de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) Empalme, reportó el fallecimiento de dos personas en la calle, ambas por golpe de calor.

Dos adultos mayores en situación de calle perdieron la vida en la vía pública en Empalme, debido a las altas temperaturas que se registran en la región durante la temporada de verano de este año.

Edgar Edel Gutierrez Flores, subcomandante de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) Empalme, comentó que durante esta semana en solo un día, se atendieron tres servicios relacionados con personas que sufrieron afectaciones en la salud por golpe de calor, reportaron a dos personas sin signos vitales en la calle, una de ellas en el poblado La Atravesada.

El primer llamado se atendió en la colonia Rony Camacho, al arribar el personal de la institución de emergencias se percató de que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales, minutos después en la zona del Valle se atendió el segundo llamado durante la tarde del martes.

A través de la línea de emergencias se recibió el tercer reporte por parte de trabajadores agrícolas que informaron sobre el traslado en un vehículo de una mujer por sospecha de golpe de calor, por lo que personal de CNE brindó atención logrando estabilizar a la afectada para luego realizar el traslado a un hospital en Guaymas.

Al lugar arribaron personal del Departamento de Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para realizar las diligencias correspondientes y elementos de seguridad para realizar el informe de los hechos ocurridos.