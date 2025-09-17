Protección Civil de Empalme cerró el camino de San José de Guaymas a la colonia Rony Camacho por escurrimientos del río Matape. El agua alcanzó un metro de altura en la zona, por lo que se exhorta a la población a no transitar hasta nuevo aviso.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó el cierre del camino que conecta San José de Guaymas con la colonia Rony Camacho, debido a la acumulación de agua provocada por los escurrimientos del río Matape.

El titular de la dependencia, Martín Moreno, explicó que el nivel del agua alcanzó aproximadamente un metro de altura, lo que representa un riesgo para la circulación vehicular.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar transitar por la zona y atender las recomendaciones de seguridad para prevenir incidentes.

Durante la mañana de este miércoles también se reportó un leve aumento en el nivel del mar en Bella Vista, derivado de la bajada de agua hacia la costa.

Protección Civil precisó que el paso de agua por este cauce es normal, ya que es la vía natural hacia el mar. Sin embargo, el camino permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, mientras continúa el monitoreo de los niveles de agua en la región.



