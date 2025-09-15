Si bien se cancelaron las actividades matutinas, el programa continuará con sesión solemne de Cabildo con Primer Informe de Gobierno del presidente municipal Luis Fuentes Aguilar, para continuar con el festival patrio en Plaza Independencia, y finalmente el Grito de Independencia.

Cancelan actividades conmemorativas del 250 aniversario de la Independencia de México y ceremonia de aniversario de la Fundación de Empalme, debido a las lluvias registradas durante la mañana del lunes.

A través de un comunicado, el Comité Organizador de festividades en el municipio informó que durante la madrugada y mañana del lunes se presentaron precipitaciones que dejaron acumulamiento de agua en las calles.

Indicó que la medida se implementó con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los contingentes participantes y de las familias asistentes, en esta ocasión se suspendieron las actividades programadas durante la mañana.

El programa de actividades conmemorativas para celebrar la independencia de México continuarán con sesión solemne de Cabildo a las 18:30 horas con Primer Informe de Gobierno del presidente municipal Luis Fuentes Aguilar, para continuar con el festival patrio en Plaza Independencia a las 20:30 horas con presentaciones artísticas y culturales.

En punto de las 23:00 horas será el Grito de Independencia, evento encabezado por autoridades del municipio.