El Embajador de Estados Unidos y el Secretario de Seguridad de Sonora supervisan operativos en la frontera.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, visitó la franja Fronteriza en compañía del Secretario de Seguridad Pública de Sonora, Braulio Martínez Navarrete. Durante la visita, ambos funcionarios realizaron un recorrido de supervisión junto al personal operativo de la División de Operaciones Fronterizas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

La visita del Embajador Johnson y el Secretario Martínez Navarrete busca fortalecer la colaboración binacional para combatir el delito en la región fronteriza. El Gobierno de Sonora y las autoridades de seguridad de Estados Unidos trabajan juntos para prevenir y combatir el delito en municipios fronterizos como Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y General Plutarco Elías Calles, detalló un comunicado oficial.

La División de Operaciones Fronterizas de la PESP lleva a cabo recorridos preventivos en colonias, utiliza tecnología para patrullajes de vigilancia aérea y realiza intervenciones en terrenos de difícil acceso. Además, brinda atención inmediata a reportes ciudadanos. Esta estrategia operativa busca garantizar la seguridad de las y los ciudadanos en la región fronteriza.

A lo largo de la frontera, se observan tanquetas del Ejército de los Estados Unidos con el fin de dar seguridad a la frontera. En la Colonia Independencia de Nogales, se puede observar un vehículo militar en los cerros por el lado estadounidense, a cien metros del muro internacional. La presencia de estas tanquetas es un ejemplo de la importancia que se le da a la seguridad en la región fronteriza.

La colaboración entre el Gobierno de Sonora y las autoridades de seguridad de Estados Unidos reafirma el compromiso con la seguridad de las y los ciudadanos. La construcción de una frontera más segura mediante la cooperación internacional es fundamental para prevenir y combatir el delito en la región. La visita del embajador Johnson y el secretario Martínez Navarrete es un paso importante en este esfuerzo conjunto.