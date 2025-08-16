Desde el pasado jueves la Secretaría de Marina emitió un comunicado para aviso de cierre de puerto en Guaymas para embarcaciones de 12 metros de eslora y actividades de turismo náutico por condiciones climatológicas de mar de fondo. Permanece semáforo de bandera Azul-Amarilla









La Capitanía de Puerto Regional en Guaymas informó este sábado que el puerto fue cerrado a la navegación a embarcaciones menores debido a las condiciones climatológicas locales por mar de fondo.









A través de un comunicado emitido el 14 de agosto a las 18:00 horas por la Secretaría de Marina, dieron aviso de que cerraron el puerto a la navegación de embarcaciones menores de 12 metros de eslora, actividades de turismo náutico. Además exhortan a extremar precauciones a operadores de las embarcaciones menores de 500 UAB.









El semáforo meteorológico se encuentra en código de bandera Azul-Amarillo, como medidas de prevención por oleaje elevado y corrientes de retorno.









Se recomienda a la comunidad marítima sobre las reglas para actividades las marítimas en la Zona del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, queda prohibida la navegación, la actividad pesquera y el fondeo (tirar el ancla) al interior del polígono delimitado por las boyas, entre Punta el Cautínby Punta Doble en San Carlos, Sonora.









Se indicó que en la zona se encuentran boyas de señalamiento marítimo y evitar utilizar boyas de amarre. En el mismo comunicado se recomienda a la comunidad marítima estar pendientes de los avisos emitidos por Capitanía de Puerto.









El reporte indica que hay:

Presión atmosférica: 1014 HPa.

Lluvia: 10% 0 mm. Cielo con nubes y claros.

Temp. Act: 28 °C.

Temp. Max: 34°C.

Temp. Min: 28°C.

Dirección del viento: Este, intensidad de nudos: 15.

Rachas nudos 20, oleaje 3 pies.

Humedad relativa: 83%.











