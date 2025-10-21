El morenista presentó una iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Explicó que la propuesta busca que todas las personas puedan vivir en ciudades justas, seguras, sostenibles e inclusivas.

Con el propósito de fortalecer el derecho a la ciudad, al desarrollo urbano y al ordenamiento territorial, entendidos como derechos colectivos y de justicia social, el senador por Sonora Heriberto Aguilar Castillo, presentó una iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

En tribuna, el morenista explicó que esta propuesta busca que todas las personas puedan vivir en ciudades justas, seguras, sostenibles e inclusivas, donde nadie quede excluido del desarrollo ni marginado por su condición económica o social.

“El desarrollo urbano no debe ser sinónimo de expansión desordenada, de especulación inmobiliaria o de deterioro ambiental. El desarrollo urbano significa bienestar y calidad de vida y respeto a la naturaleza para todas y todos” , señaló.

El morenista dijo que el derecho a la ciudad tiene un carácter colectivo e intergeneracional, pues no sólo pertenece a quienes habitan hoy en las ciudades, sino también a las futuras generaciones.

La iniciativa incorpora principios de justicia espacial, equidad territorial, participación ciudadana, sustentabilidad y protección ambiental, para que las ciudades sean espacios de derechos y no de privilegios.

Finalmente, enfatizó que el desarrollo urbano debe estar al servicio de la gente, no del capital ni de los intereses especulativos.