Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 5 de octubre, cuando un hombre de 40 años de edad perdió la vida tras una lesión por proyectil de arma de fuego, en un ataque directo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fjes) ejecutó una orden de aprehensión en contra de Alberto Santiago ‘N’, quien es acusado del delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, en contra de Andrés ‘N’, de 40 años de edad, en San Luis Río Colorado, Sonora.

Los hechos que se le atribuye se registraron el pasado 5 de octubre, en la avenida Mazatlán y Calle 26, de la colonia El Mezquital, donde la víctima quedó sin vida sobre el pavimento frente a un puesto de comida rápida, luego de presentar una lesión por proyectil de arma de fuego en la espalda, en un ataque directo.

En el sitio fue asegurado un casquillo percutido calibre .32, como indicio relevante para la investigación. Testigos identificaron al agresor, lo que permitió establecer su probable participación.

Cabe señalar que la orden fue ejecutado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Luis Río Colorado, donde el imputado se encuentra recluido por el delito de narcomenudeo.

La detención fue realizada por personal del Mando Único, lo que facilitó que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el Agente del Ministerio Público integraran los datos de prueba necesarios para obtener la orden judicial por el delito de homicidio.