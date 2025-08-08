El exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, aseguró que la reforma político-electoral planteada por el nuevo gobierno representa una amenaza directa a la democracia, por debilitar al árbitro electoral, eliminar plurinominales y cerrar el sistema político.

Durante una entrevista radiofónica, Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que la reforma político-electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum podría significar un retroceso en los derechos políticos de los ciudadanos. Aseguró que la iniciativa recupera propuestas del expresidente Andrés Manuel López Obrador que ya fueron rechazadas por la Suprema Corte de Justicia.

“No todas las reformas son buenas. Algunas, como la que se propone ahora, podrían dar pasos atrás”, afirmó Jacobo, quien acusó que el bloque mayoritario en el Congreso busca imponer cambios sin diálogo ni consenso con otras fuerzas políticas.

Preocupaciones clave: autonomía del INE y representación plural

Jacobo Molina alertó sobre tres aspectos centrales que considera peligrosos para el sistema democrático:

Debilitamiento del INE: Acusó un intento por restarle autonomía al instituto, eliminando el Servicio Profesional Electoral y permitiendo que los consejeros sean electos por voto popular. Esto, dijo, podría romper la neutralidad del árbitro electoral. Desaparición de los plurinominales: Advirtió que eliminar las diputaciones y senadurías de representación proporcional limitaría la inclusión de minorías políticas en los órganos legislativos. “La democracia se basa en que hoy seas minoría y mañana tengas la posibilidad de ser mayoría”, sostuvo. Concentración de poder legislativo: Criticó la “sobrerrepresentación” otorgada al bloque Morena-PT-Verde, al tener el 72% de las curules con solo el 54% de los votos. Esta ventaja legislativa, según dijo, está siendo utilizada para aprobar reformas sin discusión.

Aunque el gobierno ha planteado abrir espacios de diálogo sobre la reforma electoral, Jacobo Molina desconfía de esa vía. Recordó los foros realizados para la reforma al Poder Judicial, donde “la mayoría advirtió sobre riesgos y nadie fue escuchado”.

“No se puede cerrar una reforma que afecta a toda la ciudadanía y discutirla solo entre quienes hoy son mayoría. Eso es antidemocrático”, expresó.

Crítica a los partidos y a la elección de consejeros

Jacobo también abordó la necesidad de democratizar internamente a los partidos políticos, para evitar que las dirigencias controlen candidaturas plurinominales. Como alternativa, planteó que se institucionalicen elecciones primarias obligatorias para definir listas.

En cuanto al nombramiento de los consejeros electorales, calificó de riesgosa la propuesta de elegirlos por voto popular. “Los árbitros deben tener legitimidad frente a todos los actores, no solo frente al partido en el poder”, remarcó.