La presidenta Claudia Sheinbaum inició su informe en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, acompañada por el gobernador Alfonso Durazo y miembros de su gabinete estatal y federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició este sábado su informe regional en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, donde se dieron cita autoridades federales, estatales y municipales.

El acto cuenta con la presencia del gobernador Alfonso Durazo Montaño, así como de integrantes de su gabinete y representantes del Gobierno de México.