La dirigencia nacional y estatal inauguró la sede ubicada en el Centro de Hermosillo, que será punto de encuentro y formación para militantes y simpatizantes.

Con el objetivo de fortalecer la organización interna y mantener la unidad del movimiento, este viernes fue inaugurada la nueva sede del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Hermosillo, con la presencia de Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena, y Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional.

El acto también contó con la participación de Judith Armenta Cota, dirigente estatal del partido, así como de militantes, simpatizantes y representantes de diversos sectores.

Durante su mensaje, Alcalde Luján destacó que la apertura de la nueva sede representa la consolidación del movimiento de transformación en Sonora y un espacio destinado al trabajo político, la formación y la organización ciudadana.

"Inaugurando este espacio, esta casa de Morena, que pretende ser eso, un espacio de encuentro de nuestros militantes, de nuestros simpatizantes. Un espacio digno y un espacio propio por primera vez" , expresó la dirigente nacional.

Por su parte, Alfonso Durazo Montaño reconoció el liderazgo de Luisa María Alcalde y resaltó la etapa de madurez institucional que vive Morena, tanto a nivel nacional como en Sonora.

"Hoy hemos transitado a una etapa de institucionalidad ejemplar, y quiero que esa madurez política nos siga distinguiendo como una organización unida y comprometida con el pueblo" , señaló.

La presidenta estatal del partido, Judith Armenta, agradeció el respaldo de la dirigencia nacional y aseguró que la nueva sede será un punto de encuentro y símbolo del trabajo colectivo que distingue a Morena en la entidad.

El nuevo edificio, denominado 'Casa del Pueblo', se encuentra ubicado en la calle Prof. Horacio Soria Larrea #181, esquina con Avenida Monterrey, en la colonia Centro de Hermosillo.