El gobernador Alfonso Durazo encabezó la supervisión de la primera etapa de la línea de conducción de agua, con inversión superior a un millón de pesos para mejorar riego en San Ignacio Río Muerto.

Tras décadas de rezago para los agricultores de San Ignacio Río Muerto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la supervisión de la primera etapa concluida de la nueva línea de conducción de agua de riego, además de revisar los avances de la segunda fase, obra integrada al programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola destinado a fortalecer la producción en el sur del estado.

Durazo subrayó que este impulso a las comunidades agrícolas es posible gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Destacó que la mandataria federal siempre ha tenido la puerta abierta para atender las necesidades de la población sonorense, así como el acompañamiento del gobierno municipal y de la Comisión Nacional del Agua.

Durante su recorrido por la zona, el gobernador constató los trabajos de construcción de mil 880 metros de infraestructura hidráulica para mejorar la eficiencia en la conducción del recurso hídrico. La obra, dividida en dos etapas, permitirá operar el pozo a su máxima capacidad.

La primera fase requirió una inversión de un millón 289 mil 321.29 pesos en beneficio de 15 productores. La segunda, que actualmente presenta un avance del 60 por ciento, contempla un recurso de un millón 379 mil 303.50 pesos y entrará en operación el próximo año, lo que permitirá ampliar la superficie de siembra en un ejido que permaneció abandonado durante años.

Adicionalmente, Durazo visitó por primera vez el ejido San Francisco o Narciso Beltrán, donde anunció el inicio de la perforación de dos pozos solicitados desde hace más de 50 años y que permitirán regar 378 hectáreas, además de anticipar que el próximo año se invertirá en la tecnificación de 200 hectáreas.