Representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Organización Transportista de Carga (ANTAC), quienes mantienen una toma en la entrada de la Garita Mariposa en la frontera de Nogales, establecieron un diálogo telefónico con el Gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Este acercamiento se produjo durante la protesta que busca soluciones al rescate del campo mexicano, poniendo al mandatario estatal a disposición de los manifestantes para apoyar sus gestiones.

Durante la conversación, el gobernador Durazo Montaño, aseguró que existe un compromiso del estado de Sonora para respaldar sus trámites ante las instancias federales. No obstante, el gobernador recalcó que, si bien su gobierno puede "tocar ventanillas" , la solución de fondo no es de su competencia directa. En este contexto, el titular del ejecutivo sonorense hizo un llamado enfático a los líderes del movimiento a no afectar a terceros, argumentando que, aunque no se opone a la manifestación, generar problemas a la ciudadanía no contribuye positivamente a su causa.

Durazo Montaño reiteró su disposición: "Puedo recibirlos puedo decirles qué hacer en suma con lo que estén haciendo con el gobierno federal, pero no me afecten a terceros" . El primer mandatario de Sonora recalcó que, a pesar de no ser de su ámbito directo, sí se comprometió a dialogar con la Secretaría de Gobernación y el secretario de Agricultura para gestionar su problemática. Insistió en su petición de no impactar a terceros, pues considera que dicha acción es contraproducente para los objetivos del movimiento.

Por su parte, Baltazar Valdez Armenta, líder del bloqueo en la frontera, explicó que la movilización se decidió tras posponerla en varias ocasiones y no obtener los resultados esperados en la cuestión del rescate del campo. Las organizaciones decidieron llevar a cabo el paro nacional ante la falta de respuesta concreta a sus demandas, buscando con esta acción presionar a las autoridades competentes.

Finalmente, los cerca de cien participantes en el bloqueo, provenientes de Sinaloa y Sonora, aseguraron que la protesta se focalizará únicamente en el cierre del paso a unidades pesadas. De manera responsable, confirmaron que se mantendrá el tránsito libre para unidades de ambulancias y automovilistas particulares, buscando minimizar el impacto en servicios esenciales y en la ciudadanía que cruza la frontera, sin embargo mencionó que tomara en cuenta la disponibilidad del gobernador y concensara la situación para un posible levantamiento del bloqueo.