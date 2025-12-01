Durante este encuentro, se establecieron los mecanismos de seguimiento a sus propuestas para fortalecer la actividad de pesca y mantener a Sonora como referente nacional en este rubro.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se reunió con integrantes de pesquerías de todo el estado, para establecer acciones en favor del sector primario, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durazo Montaño destacó la relevancia de diseñar medidas de ordenamiento pesquero en coordinación con los tres órdenes de gobierno y con la participación activa del sector productivo, para definir y evaluar oportunidades de desarrollo que beneficien directamente a las comunidades pesqueras.

“ Estoy a la orden, voy a ir a su lado, quiero ayudar. Tengo un compromiso social de origen, pero, además encabezo un gobierno de la Cuarta Transformación, cuyo objetivo fundamental es generar bienestar para los más necesitados y, en ese objetivo me van a encontrar siempre a su lado” , aseguró.

El gremio pesquero presentó formalmente las peticiones de cada región, planteando temas relacionados con el presupuesto para el sector primario, la organización y regulación de la pesca en el Alto Golfo, el canal de navegación de la Bahía de Guaymas y Empalme, así como la necesidad de una mayor inspección y vigilancia.

El mandatario estatal se comprometió a dar seguimiento puntual a cada una de las solicitudes de este sector, con acciones y estrategias que permitan gestionar recursos y apoyos para el rubro, que deriven en mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de este oficio.