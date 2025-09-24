En un encuentro significativo, el Gobernador Durazo reconoce la cultura Triqui y se compromete a trabajar por un estado más incluyente y solidario.

El gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se reunió con miembros de la Comunidad Triqui radicada en el Poblado Miguel Alemán, en un diálogo cercano y respetuoso.

“ Es un gusto recibir a las representantes de la comunidad triqui radicada en Miguel Alemán. Es una comunidad originaria de Oaxaca. Trabajan mayormente como jornaleros" , expresó el mandatario estatal al reunirse con integrantes de esa comunidad.

Agregó que “la mayor parte de estos representantes ya son la primera generación nacidos en Miguel Alemán, herederos de la cultura triqui, pero además con un sentido de pertenencia total” .

El jefe del Ejecutivo señaló que el motivo de este encuentro fue para escuchar sus necesidades, reconocer su cultura y “trabajar juntos por su bienestar es parte fundamental de nuestro compromiso con un Sonora más incluyente, justo y solidario” .

Finalmente, Alfonso Durazo se comprometió a trabajar en beneficio de dicha comunidad. “Vamos a darle muy buenas noticias” , concluyó.