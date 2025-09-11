El gobernador sonorense destacó que las gestiones y solicitudes realizadas resultan fundamentales para consolidar proyectos de infraestructura en la entidad.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expresó su optimismo respecto a la conformación del paquete económico federal que se plantea a nivel nacional, al asegurar que éste garantizará las acciones consideradas prioritarias.

En entrevista a las afueras de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal destacó que las gestiones y solicitudes realizadas resultan fundamentales para consolidar proyectos de infraestructura en la entidad.

“Miren, no tengo mayor preocupación porque mientras haya margen de maniobra para ir a tocar puertas y ventanas y gestionar recursos, lo compensamos de otra manera, por ejemplo, en materia de salud. Si por un lado viniese un recorte -que espero que no-, pero por otro nos están apoyando con la construcción de Navojoa, de San Luis Río Colorado, de el propio Hospital Universitario, lo que viene para Guaymas, no me preocupa” , dijo.

Además, adelantó que el próximo 13 de septiembre durante su Cuarto Informe de Gobierno se contará con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien asistirá como invitado especial.