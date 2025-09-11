Gobernador Alfonso Durazo se dice optimista ante paquete económico federal
El gobernador sonorense destacó que las gestiones y solicitudes realizadas resultan fundamentales para consolidar proyectos de infraestructura en la entidad.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expresó su optimismo respecto a la conformación del paquete económico federal que se plantea a nivel nacional, al asegurar que éste garantizará las acciones consideradas prioritarias.
En entrevista a las afueras de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal destacó que las gestiones y solicitudes realizadas resultan fundamentales para consolidar proyectos de infraestructura en la entidad.
“Miren, no tengo mayor preocupación porque mientras haya margen de maniobra para ir a tocar puertas y ventanas y gestionar recursos, lo compensamos de otra manera, por ejemplo, en materia de salud. Si por un lado viniese un recorte -que espero que no-, pero por otro nos están apoyando con la construcción de Navojoa, de San Luis Río Colorado, de el propio Hospital Universitario, lo que viene para Guaymas, no me preocupa”, dijo.
Además, adelantó que el próximo 13 de septiembre durante su Cuarto Informe de Gobierno se contará con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien asistirá como invitado especial.