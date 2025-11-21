En 2025, el modelo IMSS-Bienestar en Sonora alcanzó más de un millón de consultas generales y 20 mil procedimientos quirúrgicos, reflejando un aumento cercano al 400%.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó ante la presidenta Claudia Sheinbaum el avance sostenido del modelo IMSS-Bienestar en Sonora durante 2025, año en el que la atención médica registró niveles sin precedentes.

De acuerdo con el mandatario, el sistema otorgó 1 millón 175 mil 259 consultas generales, 243 mil 053 de alta especialidad y más de 20 mil procedimientos quirúrgicos, cifras que representan un aumento cercano al 400 por ciento respecto a ejercicios anteriores.

Durazo atribuyó este crecimiento al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y la estructura operativa de IMSS-Bienestar, cuyo objetivo es garantizar servicios gratuitos y de calidad para la población más necesitada.

Como parte de esta evolución, se pusieron en funcionamiento dos Laboratorios Estatales de Estadística en Salud, modelo pionero en el país que ha mejorado la precisión y oportunidad en el análisis de información médica. Esta herramienta, explicó, permite optimizar recursos, orientar intervenciones y fortalecer la toma de decisiones en toda la red hospitalaria.

Para el periodo 2026-2028, la administración estatal contempla una inversión de 448.3 millones de pesos destinada a nuevas obras, entre ellas el Hospital Comunitario de Miguel Alemán, la ampliación del de Ures, un Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad en Cumpas, la mejora del Centro Oncológico Infantil y la Unidad de Quemados Infantil, así como la sustitución del Hospital de Salud Mental Cruz del Norte.

Durazo reafirmó que su gobierno mantendrá como prioridad el acceso efectivo, gratuito y oportuno a la atención primaria, con el propósito de fortalecer el bienestar de todas y todos los sonorenses.