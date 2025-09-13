El gobernador Alfonso Durazo destacó en su cuarto informe mejoras en educación, salud, seguridad e infraestructura. Aseguró que Sonora redujo la pobreza, estabilizó sus finanzas y alcanzó récord en absorción escolar, además de reportar disminución de homicidios.

Durante su cuarto informe de gobierno, el mandatario sonorense señaló que se han entregado más de 500 mil becas con una inversión superior a 2,578 millones de pesos, además de 1.7 millones de uniformes gratuitos y 244 mil paquetes de útiles escolares.

También se distribuyeron 3.4 millones de libros de texto y se destinaron 3,328 millones de pesos en infraestructura educativa, lo que permitió reducir el abandono escolar en nivel superior de 14.9% a 11.1%. Con estas cifras, Sonora ocupa el primer lugar nacional en absorción escolar.

En materia de salud, destacó la construcción de hospitales del IMSS en Hermosillo, San Luis Río Colorado y Guaymas, con inversiones que van de 2,227 a 4,000 millones de pesos, además del Hospital Universitario en Hermosillo con 448 millones.

El abasto de medicamentos pasó de 72% a 96%, con recursos extraordinarios por 3,000 millones de pesos anuales al Isssteson. Asimismo, se ejercieron cerca de 1,000 millones de pesos en medicinas para población sin seguridad social.

Seguridad: reducción de homicidios y fortalecimiento policial

El gobernador informó que entre 2021 y 2025 los homicidios diarios se redujeron en 39.6%, con descensos de 34% en Cajeme y 74% en Guaymas.

El estado incrementó en 80% el número de policías estatales, adquirió más de 770 patrullas y consolidó la Universidad de la Seguridad Pública, con el 95% de los elementos acreditados con certificado único policial.

Reconocimiento a Sheinbaum y mensaje final

Durazo agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien aseguró respalda ocho de cada diez sonorenses.

Concluyó su mensaje con una frase dirigida a la ciudadanía: “Mi mayor aspiración al concluir el sexenio será mirar de frente a las y los sonorenses y decirles con serenidad: misión cumplida”.