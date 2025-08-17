El mandatario estatal busca posicionar a Guaymas como la puerta logística del noroeste de Sonora.

Con obras de infraestructura, rehabilitación de vialidades, el relanzamiento del puerto y la modernización del Mercado municipal, el gobernador Alfonso Durazo Montaño busca posicionar a Guaymas como la puerta logística del noroeste de Sonora, marcando un antes y un después en la economía de la región.

El mandatario estatal destacó la rehabilitación de la avenida Aquiles Serdán, con una inversión de 101.15 millones de pesos; los 17 cárcamos de bombeo de aguas negras, que recibieron 67.6 millones de pesos; así como la restauración del Mercado Municipal, con 35 millones de pesos, obras que en conjunto fortalecen la modernización del puerto de Guaymas.

Además, Durazo Montaño entregó la reconstrucción del conservatorio de música 'Fray Ivo Toneck', donde se destinaron 11.6 millones de pesos, reafirmando con ello su compromiso de impulsar la transformación en cada municipio y rescatar el patrimonio histórico que enaltece la grandeza de Sonora.