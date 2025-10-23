Este apoyo consistirá en una beca de 200 mil pesos, emitida en uno o varios pagos, para que las y los beneficiarios puedan costear los gastos inherentes al estudio en el extranjero, como costos de matrícula, alimentación, transporte, materiales de estudio y seguro médico.

Con el objetivo de reconocer y promover el alto desempeño académico de las y los jóvenes sonorenses de 18 a 35 años, se lanzó la convocatoria de ‘Sonora Internacional’, una beca para estudiantes sonorenses en el extranjero.

El mandatario estatal mencionó que esta iniciativa es única en su tipo en la historia de la entidad, y es implementada a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (Ibcees).

Este apoyo consistirá en una beca de 200 mil pesos, emitida en uno o varios pagos, para que las y los beneficiarios puedan costear los gastos inherentes al estudio en el extranjero, como costos de matrícula, alimentación, transporte, materiales de estudio y seguro médico.

Durazo Montaño señaló que la creación de este programa inédito representa un paso decisivo para estrechar los lazos entre Sonora y el mundo, brindando a la juventud sonorense la oportunidad de formarse en instituciones internacionales de excelencia y regresar para contribuir al desarrollo del estado.

“Hemos puesto en marcha un programa llamado Sonora Internacional, que no tiene precedentes en la historia de nuestra entidad, y cuya convocatoria ya está abierta. Este programa representa un estímulo y está dirigido a estudiantes sonorenses de licenciatura y posgrado entre 18 y 35 años que deseen continuar con su formación académica en el extranjero” , declaró.

Convocatoria

Las y los interesados en este programa podrán consultar las bases y realizar su postulación desde ya y hasta el 5 de noviembre a través del portal becasycredito.sonora.gob.mx, y quienes necesiten asistencia podrán presentarse en las oficinas del instituto en Hermosillo, que están ubicadas en la calle Dr. Domingo Olivares número 128, esquina con Paseo de la Paz, en la colonia Valle Grande.

En Ciudad Obregón la atención se brindará en calle Sinaloa número 666, entre 6 de Abril y Nicolás Bravo, en la colonia Centro; y en Nogales en calle Campillo número 140, en la colonia Fundo Legal en las oficinas de la Agencia Fiscal.