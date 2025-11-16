Respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y llamaron a mantener las movilizaciones libres de intervenciones ajenas al interés público.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se sumó este domingo al rechazo por los hechos de violencia registrados durante una manifestación realizada el 15 de noviembre en la Ciudad de México.

A través de un comunicado público, Durazo recordó que la libertad de expresión y la protesta social son principios esenciales del movimiento que encabeza la Cuarta Transformación, pero señaló que estos no pueden ejercerse “a costa de la integridad física de las personas”.

“Siempre rechazaremos la violencia en todas sus formas, especialmente cuando atenta contra la integridad física de las personas, cuando destruye y cuando divide” , escribió.

El mandatario estatal también reiteró su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al afirmar que “cuenta y contará siempre con mi respaldo para seguir transformando nuestro país”.

Pronunciamiento conjunto de mandatarios

Junto a su mensaje, Durazo compartió un documento titulado “Pronunciamiento de las Gobernadoras y los Gobernadores de la Cuarta Transformación”, firmado el mismo sábado que ocurrió la marcha denominada de la Generación Z, por 24 mandatarios estatales de Morena. Entre ellos están Marina del Pilar Ávila, de Baja California, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, y Rubén Rocha Moya, de Sinaloa.

En él, los gobernadores expresaron su “enérgico rechazo” a los actos de violencia registrados durante la protesta en la capital del país. “La violencia, la agresión y la destrucción no representan causas legítimas y atentan directamente contra los derechos de todas y todos”, señala el texto.

Las y los gobernadores también subrayaron que la libre protesta debe mantenerse dentro de los cauces institucionales y mediante el diálogo, tal como lo ha planteado la presidenta Sheinbaum, recordaron.

El pronunciamiento advierte sobre la posible presencia de actores políticos con intereses distintos al bienestar común, cuya participación podría distorsionar las expresiones ciudadanas.

Finalmente, los mandatarios refrendaron su respaldo a la presidenta en las acciones para fortalecer la paz, la seguridad y la unidad nacional.