El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se congratuló con la designación de Ernestina Godoy Ramos como nueva Fiscal General de la República, luego de que fuera aprobada por el Senado de la República este miércoles.

A través de un mensaje en redes sociales, el jefe del Ejecutivo estatal externó una felicitación a la exconsejera jurídica de la Presidencia.

“Desde Sonora le enviamos una cálida felicitación a mi muy estimada @ErnestinaGodoy_, quien acaba de asumir, por decisión del Senado, la titularidad de la Fiscalía General de la República” , expresó el mandatario sonorense.

Durazo Montaño aseguró que Godoy asumirá su responsabilidad con la “honestidad y la solvencia profesional que la caracterizan” .

Con los votos de la mayoría oficialista, Ernestina Godoy asume el cargo que el exfiscal, Alejandro Gertz Manero, dejó tras ser propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) como embajador de un ‘país amigo’.

Momentos antes de tomar protesta, Godoy Ramos enfatizó que en su Fiscalía no se fabricarán culpables ni habrá persecución política al tiempo que aseguró que los mexicanos podrán confiar en su lealtad a la Ley.