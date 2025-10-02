El gobernador Alfonso Durazo entregó 70 sementales bovinos como parte del programa de Mejoramiento Genético en Sonora, con inversión de 888 millones de pesos.

El gobernador Alfonso Durazo, encabezó la entrega de 70 Sementales Bovinos como parte del programa de Mejoramiento Genético impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Una inversión millonaria para modernizar la ganadería

El mandatario estatal destacó que este programa, con una inversión de más de 888 millones de pesos contempla la entrega de mil sementales bovinos. El 50 % aportado por el Gobierno Federal y Estatal y el otro 50 % por los particulares.

“El objetivo es que con este programa empecemos un proceso de transición en la industria ganadera de Sonora hacia el valor agregado total, de tal manera que en vez d ganar ganado en pie, exportemos ganado a Estados Unidos, Europa, Japón , aprovechando nuestro estatus sanitario de privilegio”, dijo.

Estrategias para diversificar la comercialización

Por su parte, Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), expresó que este programa forma parte de las estrategias implementadas para encontrar otro tipo de comercialización y no depender solo de la exportación de ganado.

“Estamos atravesando retos sumamente difíciles, no podemos no hacer nada en momentos tan complicados, estamos trabajando, esta es una alternativa para beneficiar a la ganadería de Sonora y encontrar la forma de otro tipo de comercialización y no depender nada más de la exportación de ganado” , mencionó.

Apoyo a la infraestructura rural

Como parte del Programa Emergente de Apoyo se realizó la entrega maquinarias para la rehabilitación de caminos vecinales de la entidad, con este programa se benefició a 14 municipios, entre ellos, Arizpe, Bacoachi, Cajeme, Bácum, Huasabas, Granados, Villa Hidalgo, Arivechi, Sahuaripa y Bacanora, y Yécora. El programa representa una inversión de más de 15 millones de pesos.

En el evento estuvieron presentes Célida López Cárdenas, titular de SAGARHPA; Juan González Alvarado titular de SADER, entre otros funcionarios estatales.