El gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó la obra de la segunda etapa de rehabilitación de fachada de la Catedral Metropolitana de Hermosillo, para la cual se destinó una inversión superior a los nueve millones de pesos, en beneficio de alrededor de 560 mil personas.

Durante un recorrido por la Plaza Zaragoza el mandatario estatal enfatizó que el proyecto integral de rescate del Centro Histórico, corresponde a una de las acciones más destacadas como símbolo de gran valor cultural y arquitectónico del estado, el cual no había recibido un mantenimiento de esta magnitud desde 1970.

“Va a recuperar sus características originales, lo vamos a dejar en los términos que fue originalmente concebida esta construcción. Es decir, estamos haciendo un trabajo de restauración, no solo de rehabilitación, sino de retorno a su condición original” , señaló el mandatario estatal.

El gobernador señaló que, con esta obra integral de restauración, pronto se va a recuperar no solo la sede de las y los católicos sino también un atractivo arquitectónico fundamental para los turistas que visitan la capital.

Entre los trabajos realizados destacan la demolición parcial de aplanados; colocación parcial de aplanados en caras lisas, molduras y elementos ornamentales; colocación de pintura vinílica tono similar al existente; rehabilitación de cruz de herrería y pararrayos; así como desmontaje de tuberías.

Además, impermeabilización en cara superior de elementos ornamentales y arquitectónicos; colocación de tubería conduit desmontada por exterior de fachada; colocación de protección para bienes culturales y desmantelamiento sin recuperación de protección a elementos arquitectónicos.

Finalmente, Durazo reiteró que las labores de mejora de este inmueble de gran relevancia arquitectónica, se traducen en el cumplimiento a un compromiso de su administración con la preservación del legado cultural de las y los sonorenses.